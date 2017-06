Yamato: mudanças nos serviços de entrega começam hoje

Para resolver o problema de longas jornadas de trabalho e escassez de entregadores perante o aumento dos pedidos online, a Yamato mudou os serviços de entrega da empresa, que entrarão em vigor a partir de hoje (19).

Primeiramente, a empresa decidiu abolir o período de entregas entre as 12h00 e 14h00 para os entregadores descansarem. Além disso, o período de entregas entre as 20h00 e 21h00 mudou para o período entre as 19h00 e 21h00, com o objetivo de impedir que as entregas se acumulem para um período determinado.

A Yamato, cujo a filosofia de gestão é “o serviço vem antes, o lucro, depois”, foi a primeira empresa a oferecer o serviço de determinar o período de entrega em 1998. Esta é a primeira vez que a Yamato diminuiu o período de entregas.

Por outro lado, a partir de outubro deste ano, a empresa, pela primeira vez em 27 anos, planeja aumentar o preço da tarifa média de entrega para 15%. Além disso, a Yamato está negociando esse aumento com aproximadamente 1000 empresas parceiras de vendas online e outras medidas drásticas para lidar com a escassez de mão de obra.

Fonte: NHK News