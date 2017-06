Universal Studios Japan: fumaça é avistada em atração do Harry Potter

Segundo a polícia, por volta das 13h de segunda-feira (26), os bombeiros receberam um chamado sobre uma fumaça avistada dentro do parque temático Universal Studios Japan (USJ), localizado em Osaka.

Logo o corpo de bombeiros e a polícia foram acionados e seguiram até o local. Segundo a investigação, a fumaça foi ocasionada por uma bateria de telefone celular que estava caída na sala de armários (lockers) da atração do Harry Potter.

Segundo a USJ, a provável causa do acidente foi que alguém deve ter pisado na bateria que estava caída no chão da sala de lockers, fazendo com que fumaça saísse do objeto.

No momento do acidente, as pessoas que estavam na atração foram evacuadas temporariamente. Entretanto, como não houve feridos, aproximadamente 1 hora depois, o local foi reaberto.

A polícia e os bombeiros continuam a investigação detalhada do caso.

Fonte: NHK News