Tóquio: estrutura de ferro de 15 toneladas desaba da Estação de Shibuya

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho), por volta das 16h45 de domingo (18), uma estrutura de ferro desabou durante um projeto de reconstrução da Estação de Shibuya (Tóquio). Além disso, uma chapa de ferro de 2m de altura e 1m de comprimento caiu na calçada ao lado.

A estrutura de ferro caiu numa cerca que separa o local da construção e a calçada, e uma chapa de ferro acertou a própria calçada. Devido ao peso da estrutura de ferro, a cerca dobrou-se totalmente.

O local do acidente é próximo ao terminal de ônibus da saída leste da Estação de Shibuya, e normalmente muitas pessoas passam pelo local. Contudo, segundo a polícia, não houve relatos de feridos.

Segundo as testemunhas, no momento do acidente, havia cerca de 3 pessoas andando pela calçada.

Um guia de ônibus de uma empresa de turismo que estava perto do local descreveu o ocorrido: “Ouvi um grande barulho e avistei a estrutura de ferro caída. Minutos antes, eu estava escutando barulhos de cortes de metais.”

Como uma estrutura de andaimes estava sendo desmontada, a polícia está investigando o motivo do acidente ter ocorrido.

Planejamento de construção de diversos prédios altos

Reformas em larga escala nos arredores da Estação de Shibuya estavam sendo realizadas no local. Segundo a homepage da Tokyu Corporation, estavam ocorrendo 7 projetos de reconstrução nos arredores da estação. A construção de diversos prédios está prevista para 2027, incluindo alguns com mais de 200m de altura.

Reformas nas entradas e saídas da estação e nas praças subterrâneas estavam ocorrendo simultaneamente.

