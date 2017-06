Será que o sino para afastar os ursos realmente funciona?

Este sino acima é conhecido por afastar os ursos. O nome é “Kuma Yoke Suzu” (sino para repelir os ursos, em tradução livre). Além de ser vendido em lojas especializadas voltadas à alpinistas e praticantes de montanhismo, também é comercializado em lojas de recordações (omiyage). Contudo, será que realmente afasta os ursos?

Mulher atacada por ursos em Akita

No dia 27 de Maio, uma mulher de 61 anos foi encontrada morta em uma floresta de montanha de Senboku (Akita). A perícia averiguou pelos seus ferimentos que ela foi atacada por ursos. Esta mulher saía com frequência para colher brotos de bambos e outros vegetais.

Quando a mulher foi subir a montanha, ela estava equipada com sinos para afastar ursos que ela ganhou de sua família. Segundo a polícia, havia dois sinos em uma sacola que utilizava para guardar brotos de bambu.

O efeito do sino

Que tipo de efeito possui o sino para afastar ursos?

O urso-negro-asiático é um urso muito comum no Japão e parece ser um animal feroz. Contudo, ele possui uma personalidade peculiar. Em sua essência, este urso é covarde e, ao escutar que há pessoas ao redor, ele se esconde e fica observando as pessoas se afastarem ou foge com pressa do local.

O objetivo do sino é impedir com que os ursos se encontrem com os humanos ao informar sua presença com sons. Mesmo os panfletos distribuídos pelo Ministério do Meio Ambiente recomendam o uso do sino nessas situações.

O sino é suficiente? Alguns casos ocorreram no passado

Entretanto, a situação atual prova que mesmo com o sino alguns ursos podem atacar as pessoas.

Na cidade de Kazuno (Akita), entre os meses de maio e junho do ano passado, houve muitos casos de ataques de ursos, dos quais 4 pessoas que foram recolher vegetais nas montanhas morreram. Dentre eles, pelo menos uma pessoa estava portando um sino.

Fora isso, em maio do ano passado, uma mulher que foi a uma floresta de montanha da cidade de Kazuno e estava balançando o sino quando foi atacada por um urso, sofrendo alguns ferimentos.

Por que há relatos de danos de pessoas que portavam o sino?

Um dos motivos seria que os ursos já estão habituados. A Divisão de Conservação da Natureza da Província de Akita comentou: “Os ursos começaram a se aproximar de habitações humanas e, como estes estão se habituando cada vez mais com as pessoas, o efeito de medidas preventivas convencionais podem estar enfraquecendo. Se esse foi o caso, a possibilidade de alguém que tenha tomado as devidas providências ser atacado é alta. Esta é uma situação horrível.”

Que tipo de providências devemos tomar?

A maneira mais eficaz para não ser atacado por um urso é, obviamente, não entrar nas montanhas. Entretanto, caso não seja possível evitar, é aconselhável tomar outras medidas além dos sinos.

O professor Hosaki Kazuhiko da Universidade da Província de Akita, responsável por pesquisas em florestas de montanha, aconselha as pessoas entrarem nas montanhas com vários amigos e conversarem em voz alta.

Normalmente, antes de entrar nas montanhas, o próprio professor grita para verificar a presença de ursos. Kazuhiko reportou que já testemunho de ursos fugindo ao vê-lo fazendo isso.

Kazuhiko explica que “ao tomar atitudes em grupo e conversar em voz alta, é possível informar ao urso que existem muitas pessoas ao redor e é melhor não se aproximar.”

Recentemente, devido às mudanças climáticas, foram registrados muitos casos de ursos aparecendo em vilas e outros. Não é possível saber ao certo se os ursos realmente perderam o medo do sino, mas é preciso pensar em outras medidas para lidar com eles.

Fonte: NHK News