Professora é presa por atear fogo em jardim de infância

Mariko Kutsunoki (31), professora do Ikusei Yochien de Miyakojima (Osaka), foi presa pela suspeita de ter ateado fogo em caixa de papelão dentro de sala de aula do jardim de infância, em 16 do mês passado.

Kutsunoki trabalhava no jardim de infância desde janeiro deste ano, contudo, segundo os investigadores, ela recebia broncas e advertências constantemente. Duas semanas após este incêndio, houve outro em que roupas foram queimadas. Contudo, após isso, Kutsunoki falou que “eu vou ser suspeita de qualquer maneira. Quero parar de trabalhar”, e parou de ir ao trabalho nesse dia.

“Ela sempre cuidava bem das crianças e brincava com elas, e dizia as coisas bem nitidamente, não sentia algo estranho nela”, disse um pai, referindo-se a Kutsunoki.

Kutsunoki nega a suspeita, mas a polícia investiga a possibilidade de ela ter causado o incêndio por insatisfação em relação ao trabalho no jardim de infância.

Fonte: TBS News