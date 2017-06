Porcos escapam de caminhão em acidente e causam transtornos aos motoristas

Por volta das 9h40 desta quinta-feira (8), na linha Ikeda da Hanshin Kousoku da cidade de Ikeda (Osaka), um caminhão que transportava 37 porcos colidiu com outro que estava parado. No acidente, a plataforma de carga do caminhão que transportava os porcos quebrou, e 19 porcos fugiram para a autoestrada. O local do acidente era uma curva suave para esquerda de pista dupla.

Devido a isso, o trajeto entre a entrada de “Ikeda Kibe” até a saída da linha Ikeda foi interditado, causando transtornos aos motoristas.

O caminhão estava transportando os porcos desde uma fazenda de porcos da cidade de Nantan (Osaka) até porto de “Osaka Nanko”.

A polícia resolveu esperar a chegada de um caminhão enviado para capturar os porcos que fugiram.

Fonte: Asahi News