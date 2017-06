Polícia encontra o corpo de 4 pessoas após incêndio

Por volta das 4h00 da manhã de quinta-feira (8), um vizinho verificou que a residência de Shin Ento (84), no bairro de Higashi em Niigata (província homônima), e chamou os bombeiros.

Segundo a Polícia de Niigata, o fogo foi extinguido em duas horas, mas a casa de madeira de dois andares já estava totalmente queimada. A polícia encontrou os corpos de 4 pessoas nos escombros.

Segundo a Delegacia de Konan, na casa moravam 7 pessoas: Ento e sua esposa, a filha do casal e seu marido e seus 3 netos. Contudo, a polícia ainda não conseguiu entrar em contato com um dos netos, com a esposa e com a filha de Ento. No momento do incêndio, um casal de amigos estava na casa. A filha e seu marido não estavam na casa no momento.

A polícia e os bombeiros estão confirmando a identidade dos corpos e continuam investigando a causa do incêndio.

Fonte: ANN News e Asahi News