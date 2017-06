Perigo no mar: garoto foi levado pelas ondas e está desaparecido

Na manhã de domingo (11), a guarda costeira de Miyagi recebeu um chamado que informava sobre dois garotos que foram levados pelas ondas. Segundo as autoridades, os garotos estavam brincando em cima de um bote de borracha naquele momento. O chamado foi realizado por um amigo deles que estava no local.

De acordo com a polícia, os garotos que estavam no bote tinham 15 e 16 anos. O menino de 15 anos conseguiu nadar de volta para a praia, mas o outro continua desaparecido.

Segundo a guarda costeira, após serem levados pelas ondas, os garotos estavam tentando voltar para a praia apoiando-se no bote. Contudo, devido às fortes ondas, eles acabaram separando-se no mar.

A praia está localizada a 1km a leste do Aeroporto de Sendai e autoridades haviam proibido nadar no local. A guarda costeira está investigando os arredores com helicópteros e barcos de patrulha.

Desde a manhã de segunda-feira (12) as autoridades estão investigando o paradeiro do garoto.

Fonte: NHK News e ANN News