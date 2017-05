ONU condena falta de liberdade de imprensa no Japão

David Kaye, professor da Universidade da Califórnia e nomeado recentemente como relator especial da ONU da Proteção e Promoção dos Direitos de Liberdade de Opinião e Expressão, publicou um relatório com resultados de pesquisas sobre a liberdade de expressão no Japão.

Dentro do relatório, Kaye explica que “a mídia japonesa sofre influência direta e indireta das autoridades do governo.” Kaye enfatiza a intensificação da democracia no Japão e tenta explicar o fato em 6 categorias.

Kaye diz que “para preservar a liberdade da mídia, é preciso alterar as leis para o governo impedir que o governo consiga interferir.” Além disso, Kaye pede pela revisão das leis de radiodifusão e pela inserção de alguns conteúdos no livros didáticos. “O governo deveria parar de interferir no conteúdo de livros didáticos para ter a possibilidade de interpretações livres da história do Japão, como no caso das mulheres de conforto“, disse Kaye.

Em relação à Lei de Proteção de Segredos Específicos, Kaye disse que “enquanto não houver danos na segurança, deve-se incorporar uma nova regulação para a pessoa que espalhar um segredo de interesse público não ser punida.”

Em relação às afirmações de Kaye, o governo japonês disse que “o relatório alerta sobre informações imprecisas e identifica fatos errados.” O governo enviou para o Conselho de Direitos Humanos um documento que pede a revisão dos dados abordados no relatório.

O conteúdo deste relatório será discutido na reunião do Conselho de Direitos Humanos na Genebra (Suíça) no dia 12 do mês que vem.

Fonte: NHK News