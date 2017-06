Novo parque dos Estúdios Ghibli será construído em Aichi

A província de Aichi anunciou novos planos para a construção de um novo parque dos Estúdios Ghibli, no Aichi Expo Memorial Park (Nagoia). O governo pretende inaugurar o Ghibli Park (nome provisório) no início de 2020.

A incrível história de “Meu Amigo Totoro” (também conhecido como “Meu Vizinho Totoro”), escrita pelo brilhante diretor Hayao Miyazaki, será representada no parque de aproximadamente 200 hectares. Contudo, a província não pretende desenvolver outros projetos adicionais no parque. A província também pretende contar com a massiva participação de outras empresas futuramente.

Como as obras do Estúdio Ghibli são famosas mundialmente, espera-se que muitos estrangeiros venham visitar o Ghibli Park.

O governador Oomura comentou que “os ideais das obras dos Estúdios Ghibli e a Aichi Expo de amar a Terra, as pessoas e os animais estão em concordância. Desejo criar um mundo de fantasias em que todas as famílias possam se divertir e pretendo herdar essa o ideal da Aichi Expo para as próximas gerações. ”

Após ter sediado a Aichi Expo 2005, uma exposição mundial de “Amor à Terra”, o parque foi oficialmente aberto em 2006, após ter sido transferido gratuitamente para a província. O parque já contava com uma construção do filme “Meu Amigo Totoro”. Trata-se da representação da casa de “Satsuki e Mei”, protagonistas do filme”.

Os Estúdios Ghibli já possuem uma instalação própria das obras de Hayao Miyazaki. Trata-se do Museu Ghibli, na cidade de Mitaka (Tóquio), que foi inaugurado em 2001. O museu reúne 700 mil visitantes todos os anos.

Fonte: Chunichi e Mainichi Shimbun