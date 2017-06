Mie: homem dos pregos é preso novamente e polícia investiga o desaforo

A Polícia de Suzuka prendeu, pela segunda vez, um homem que já havia passado pela investigação no mês passado. Atsuki Abe, 45 anos, residente em Suzuka (Mie), já passou pela detenção mas foi liberado depois do período de investigação.

Na ocasião, a polícia o prendeu por ter espalhado centenas de pregos nos quintais residenciais da cidade. Ele foi enquadrado por ter violado a legislação de prevenção ao incômodo.

No entanto, a polícia descobriu que no período de 1o. a 16 do mês passado foi ele quem espalhou 320 unidades de pregos em 3 locais. Um deles foi na Sede Central do Corpo de Bombeiros. Sob suspeita de tentativa de obstrução das atividades dos bombeiros, desta vez foi preso de novo.

Desaforo foi o argumento

Segundo o noticiário da CBC desta sexta-feira (16), o homem do prego declarou “foi de propósito, por desaforo”.

Agora, os investigadores estão verificando se os 4.800 pregos espalhados pelas escolas e residências, em 56 pontos diferentes da cidade de Suzuka, foram de sua autoria também.

Fonte e foto: CBC TV