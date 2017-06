Metais raros encontrados no Japão ocupam área maior do que Tóquio

Um grupo de pesquisas da JAMSTEC, Agência do Japão para Tecnologia e Ciência Oceânica e Terrestre, descobriu que metais raros encontrados a 350km da Península de Boso, em Chiba, ocupam uma área 1.5 vezes maior do que os 23 bairros de Tóquio. Os metais raros são um aglomerado de rochas de “Cobalt Rich-Crust”, tipo de cobalto raro. A pesquisa aconteceu entre os dias 23/Abr e 1º/Jun deste ano.

Os resultados da pesquisa mostraram que a superfície de um vulcão submarino antigo é composta por esse material. A área equivale a 950km² e está localizada entre 1.500 a 5.500m de profundidade.

Além disso, a espessura dos metais raros é de mais de 10 centímetros, o que equivale ao dobro da espessura do mesmo metal encontrado em outras áreas marítimas.

Katsuhiko Suzuki, líder da equipe de pesquisas, comentou que “nos assustamos quando descobrimos que existe uma grande quantidade de recursos em uma área marítima tão próxima à ilha principal (Honshu). ”

“Há a possibilidade de existir mais metais em outras áreas, e pretendemos prosseguir com as pesquisas para verificar a possibilidade do desenvolvimento técnico de recursos do fundo do mar nas águas japonesas. ”

Fonte: NHK News