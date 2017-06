Membro das Forças de Autodefesa do Japão morre ao ser esmagado por tanque durante treinamento

Segundo as forças terrestres de autodefesa, por volta das 9h20 da manhã de quarta-feira (21), durante um treinamento militar realizado no Grande Campo de Treinamento de Hokkaido das Forças de Autodefesa do Japão (Jieitai), na cidade de Chitose (Hokkaido), houve um acidente em que o Tanque de Guerra “Kyumaru-shiki” acabou capotando.

Naquele momento, havia 4 membros operando o tanque, contudo, o segundo-sargento de aproximadamente 30 anos, que estava controlando a parte do canhão do tanque, ficou esmagado entre o tanque e o chão.

Ele foi transportado ao hospital, mas sua morte foi confirmada por volta das 11h00. Os outros 3 membros que estavam no tanque de guerra não ficaram feridos.

Segundo a Jieitai, o Tanque de Guerra “Kyumaru-shiki” que capotou pertencia à 7ª Divisão do 73º Regimento de Tanques da Guarnição de Minami Eniwa.

Este treinamento militar contou com aproximadamente 20 tanques de guerra que foram separados em aliados e inimigos para o exercício.

Como o tanque capotou enquanto era conduzido, a Jieitai está investigando a velocidade em que o tanque estava no momento.

Fonte: NHK News