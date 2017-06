Mau tempo em Tokai: alerta para evacuação em Mie e atraso nos trens

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão já havia anunciado chuvas torrenciais para as províncias banhadas pelo Oceano Pacífico, para esta quarta-feira (21). E, de fato, as chuvas intensas mais a ventania têm provocado transtornos para a sociedade.

A província de Mie emitiu recomendação para evacuação na cidade de Kumano, às 9h10.

A linha de trem Kisei esteve com a operação dos trens adiada no trecho Taki (Mie) a Shingu (Wakayama). Além da Kisei, as linhas Kansai e Sangu, na região Kansai, também estão com operações suspensas ou adiadas.

Em função da ventania, a JR que tem uma linha ligando Toyohashi (Aichi) a Maibara (Shiga), a qual passa pela província de Gifu, está com operações suspensas ou em atraso, a partir das 10h00 desta quarta-feira. A JR ainda anunciou atraso em outras linhas. A Meitetsu que estava com operação suspensa da linha que vai até o Centrair-Aeroporto Internacional de Nagoia, informou que retornou à normalidade, às 11h00.

Os voos que partem do Centrair também estão sendo operados com atraso ou cancelamento. O mau tempo atingiu as operações dos ferries da Baía de Ise, de Toba e Irago, os quais estão sob observação.

Todas as companhias de tráfego, sejam terrestres, aéreos ou aquáticos pretendem continuar a observar o tempo no período da tarde para tomar medidas de segurança, segundo o noticiário da CBC.

Chuvas intensas continuam na região Tokai

Até as 11h00 a região Tokai amargou chuvas pesadas. Na província de Mie as cidades de Owase e Kumano tiveram registrados um volume pluviométrico de 218,5 mm e 263,5 mm, respectivamente.

Além disso, há notícias de furacão no sul da província de Mie. Em diversas cidades de Aichi e Mie a AMJ emitiu alertas para chuvas intensas, enchentes e deslizamentos (11h30). Há previsão de até 80 mm de chuvas pesadas nas 3 províncias da região Tokai, acompanhadas de trovoadas, até o final da tarde desta quarta-feira.

Fonte: CBC TV Imagem ilustrativa: Pixabay