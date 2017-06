Mais de 20.000 “danchi” no país foram construídos com material cancerígeno

Segundo uma pesquisa da NHK, pelo menos 22.000 apartamentos de habitações públicas (danchi) foram construídos com amianto, material cancerígena que pode causar sérios problemas de saúde, em todo o Japão.

A pesquisa foi feita pela NHK em conjunto com a “Chuuhishi Family”, Associação Japonesa de Mesotelioma e Vítimas de Doenças Relacionadas com Asbestos e suas Famílias.

Os especialistas analisaram os relatórios de contabilidade de habitações públicas guardados pelas municipalidades do país através de pedidos de divulgação de informações e entrevistas.

Desde que os perigos do amianto e seus efeitos cancerígenos foram esclarecidos no país, o governo havia pedido reformas para as municipalidades. Contudo, o governo não sabia exatamente a quantidade de amianto utilizada nas construções dos “danchi”, e as municipalidades não alertaram os residentes sobre as reformas.

Além disso, estima-se que aproximadamente 230.000 pessoas residentes nesses 22.000 “danchi” possam ter respirado o amianto.

Contra-medidas em relação ao amianto

Como a maioria das municipalidades não alertaram os residentes sobre o amianto e as informações são incertas, a NHK e o “Chuuhishi Family” começaram esta pesquisa em março deste ano.

As construções analisados foram habitações públicas cujos relatórios indicam o uso de amianto na construção de 123 municipalidades, incluindo as províncias e municípios do Japão. Além disso, apartamentos oferecidos pela UR, Agência da Regeneração Urbana, também foram analisados.

Segundo a pesquisa, aproximadamente 8700 habitações públicas de 32 províncias do Japão foram construídas com o uso de amianto. Fora isso, se for considerado os casos de habitações construídas com materiais de pulverização nas áreas urbanas de Tóquio e de Kansai, os casos sobem para 22.000.

Contudo, como algumas municipalidades não possuem informações concretas devido aos registros de demolição e disposição, o número de habitações públicas podem ser bem maior.

Há 12 anos, houve um grave acidente envolvendo amianto em uma fábrica de fabricação do material. O evento conhecido como “Kubota Shock” matou aproximadamente 300 residentes em Hyogo. Alguns planos do governo para salvar as vítimas foram estipulados, mas foram publicadas apenas relatórios de danos sobre os casos da fábrica e seus arredores.

Como esta é a primeira pesquisa sobre os perigos que o amianto pode causar para os moradores, os especialistas apontam que são necessárias novas medidas por parte das municipalidades para realizar exames de saúde.

Informações sobre as habitações e outros

Novas informações sobre os casos estão sendo publicadas pelo “Chuuhishi Family” desde as 19h00 de segunda-feira (12).

Na homepage, será possível identificar os nomes das habitações que foram construídas com amianto, o ano da construção inicial e das reformas, e informações sobre o período em que os habitantes podem ter respirado o amianto.

Clique aqui e acesse a página para verificar as informações (apenas em japonês).

Além disso, a Associação Japonesa de Mesotelioma e Vítimas de Doenças Relacionadas com Asbestos e suas Famílias, “Kanja to Kazoku no Kai”, está realizando consultas gratuitas entre os dias 13 e 14 deste mês.

O número de telefone é 0120-117-554 (Horário de atendimento: 9h00~17h00).

Fonte: NHK News