Kanagawa: Acidente deixa frente de pachinko coberta de espuma de extintor

Por volta das 17h00 de quarta-feira (28), um motorista bateu em uma válvula do sistema de emergência, ativando o dispositivo que começou a liberar retardantes de chamas (espuma de extintor). O episódio ocorreu no terceiro andar de estacionamento de um pachinko na frente da Estação de Ebina, em Kanagawa.

A espuma se espalhou para a praça central da estação, preenchendo parte das ruas. Os bombeiros logo foram acionados para controlar a situação.

Segundo a Delegacia de Ebina, o pachinko em si foi construído nos dois primeiros andares do edifício, e a partir do terceiro andar está localizado o estacionamento. A espuma inicialmente se espalhou pelo terceiro andar, preenchendo uma área de aproximadamente 1.500m². Rapidamente, a espuma escapou do prédio e ocupou cerca de 75m² da praça central da estação. Não houve feridos.

Temporariamente, funcionários da delegacia controlaram a passagem de pedestres nas proximidades do acidente. Os bombeiros realizaram as medidas necessárias e removeram toda a espuma em aproximadamente duas horas e meia.

Um pedestre de 55 anos, que mora perto do local do acidente, disse: “Quando isso saiu na Internet vim correndo para cá. Nunca vi uma visão como esta.”

Fonte: Yomiuri Shimbum