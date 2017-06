Javali invade dormitório de universidade de Quioto e causa tumulto

Por volta das 16h40 da tarde de terça-feira (13), a polícia recebeu um chamado informando sobre um javali que estava correndo pelas ruas do bairro de Sakyo, em Quioto (província homônima).

Segundo a polícia, o javali atingiu um homem de aproximadamente 60 anos que estava pilotando uma bicicleta. O homem sofreu ferimentos leves nas coxas.

Após isso, o javali invadiu o “Kumano-ryo”, dormitório da Universidade de Quioto, e começou a correr pelo local.

Além de policiais, funcionários da prefeitura e membros do clube de caça tentaram capturar o animal. Segundo a polícia, por volta das 18h30, o javali foi capturado.

Durante esse período, a universidade alertou os alunos a não saírem do dormitório por motivos de segurança.

O javali possuía aproximadamente 1.5m de comprimento e as autoridades o anestesiaram. A primeira aparição do javali foi em uma área residencial ao leste da cidade.

Um dos funcionários da cidade que participou da atividade de captura comentou que “nós conseguimos capturar o javali quando ele ficou preso em uma placa no corredor do primeiro andar do dormitório. O javali estava inquieto, mas a anestesia aplicada por um veterinário surtiu efeito.”

Fonte: NHK News