Japão lança satélite para o espaço

Por volta das 9h17 de quinta-feira (1º), um foguete H2D que levava o satélite de GPS de versão japonesa “Michibiki” (Orientação, em tradução livre) foi lançado do Centro Espacial de Tanegashima, em Kagoshima. O foguete foi lançado com dois outros de suporte, que foram separados do foguete no primeiro estágio.

Aproximadamente 29 minutos após o lançamento, por volta das 9h46, o “Michibiki” alcançou a altitude de 275km e o lançamento foi bem-sucedido.

Assim como os GPS americanos, o satélite “Michibiki” obtém informações de localização de aparelhos celulares. A órbita deste satélite possui uma particularidade que o permite permanecer sobrevoando o Japão por aproximadamente 8 horas por dia.

Além do “Michibiki”, pretende-se lançar outros 3 satélites ainda neste ano. O objetivo é ter pelo menos um satélite sobrevoando o Japão, aumentando a eficiência dos GPS. Fora isso, no caso de desastres, os satélites receberão informações de interceptações de redes de comunicações e meios de transporte.

Fonte: ANN News e NHK News