 Índice de fumantes no Japão fica abaixo dos 20% pela 1ª vez

As pessoas no Japão estão fumando menos, mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde, sugerindo que uma maior conscientização sobre os riscos associados ao cigarro esteja mudando o país uma vez conhecido como o “paraíso dos fumantes”.

Na pesquisa publicada pelo ministério na terça-feira (27), o índice de fumantes ficou abaixo dos 20% pela 1ª vez, com a contagem de somente 19.8% dos adultos fumando diariamente ou em alguns dias da semana, representando uma queda de 1.8 pontos percentuais em comparação a 2013. O ministério interpreta o declínio como um sinal de que a população japonesa está se cuidando mais em relação ao câncer de pulmão e outras preocupações sobre a saúde.

O índice de fumantes teve queda tanto entre os homens quanto as mulheres. O índice de homens fumantes caiu 2.6 pontos percentuais, totalizando 31.1%, enquanto o de mulheres teve queda de 1.2 pontos percentuais, situando-se a 9.5%.

O cigarro é mais prevalente entre homens e mulheres na faixa etária dos 30 a 40 anos, segundo a pesquisa. O maior declínio comparado há 15 anos ocorreu entre pessoas na faixa etária dos 20.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image