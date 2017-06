“Hotel nos trilhos”: trem de luxo Mizukaze inicia suas operações

O trem de luxo Twilight Express Mizukaze da West Japan Railway Co., ou JR West, fez a sua estreia em Osaka no sábado (17).

Após a cerimônia de inauguração na estação de Osaka, o primeiro trem partiu às 10h20, iniciando sua viagem de 2 dias que terminaria na estação de Shimonoseki, na província de Yamaguchi, na tarde de domingo.

Durante os dois dias, passageiros visitariam áreas turísticas, incluindo o resort de águas termais Kinosaki, na província de Hyogo.

O Mizukaze foi projetado com um conceito de “hotel percorrendo a bela paisagem japonesa”. A JR West oferece viagens de 2 a 3 dias ao longo das regiões Kansai, Sanyo e Sanin.

O trem de cor verde escura de 10 vagões tem plataformas de observação. Seu interior com textura de grãos de madeira é decorado com artesanatos tradicionais de regiões pelas quais ele passa. No vagão-restaurante, refeições preparadas com ingredientes locais são servidas.

A capacidade total é para 34 passageiros. As tarifas para uma viagem de 2 dias custam entre ¥270.000 a ¥750.000 por pessoa. Contudo, as reservas foram encerradas para tours até novembro devido à grande procura.

O Mizukaze compete com outros dois trens de luxo – o Seven Stars em Kyuhsu, operado pela Kyushu Railway Co. que estreou em 2013, e o Trem-Suíte Shiki Shima da East Japan Railway Co., lançado em maio deste ano.

Para mais informações: Twilight Express Mizukaze (em japonês e inglês)

Fonte: Jiji/ Yomiuri Imagem: Twilight Express Mizukaze