Hamamatsu será sede da concentração de parte das delegações olímpicas do Brasil

Na segunda feira (26) foi assinado o Memorando de Entendimento entre a cidade de Hamamatsu e o Comitê Olímpico do Brasil, na cidade de Hamamatsu (Shizuoka).

A cerimônia confirmou a cidade de Hamamatsu como sede de aclimatação e concentração das equipes brasileiras de judô e tênis de mesa para os jogos Olímpicos de Tóquio 2020, estando em negociações as modalidades esportivas de vôlei e natação.

O prefeito de Hamamatsu – Yasumoto Suzuki, explicou os laços que a cidade tem com a comunidade brasileira e a preocupação de oferecer a melhor infraestrutura para os brasileiros residentes em Hamamatsu, tornando uma das cidades mais verde amarela do Japão. Com isso, pretende fazer com que os atletas brasileiros se sintam em casa. As instalações previstas para a utilização das equipes olímpicas são Tobio, Hamamatsu Arena e o Ginásio Público de Yuto.

O presidente do COB-Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, pronunciou e enfatizou sua satisfação em assinar esse acordo, com umas das cidades que ele admira. Ele já esteve no Japão com o diretor executivo de esportes do COB, Agberto Guimarães, como atleta e executivo mais de 40 vezes até o momento.

Relembraram histórias dos jogos olímpicos dos dois países e as influências obtidas com a troca de experiências entre os atletas, desde o início dos jogos olímpicos modernos.

Nuzman expôs sua expectativa nos pontos principais que o Japão oferece em relação à tecnologia, infraestrutura e transporte. Ele presenteou o prefeito de Hamamatsu, Suzuki, uma placa de reconhecimento de cidade-sede, ao qual recebeu com imenso entusiasmo a honraria. Em nome do COB e o Cônsul-Geral do Brasil em Hamamatsu, José Antônio Gomes Piras, fizeram a entrega formal e com saudação.

O memorando foi assinado em Atago washi (papel artesanal de Atago), fazendo com que os laços entre o Brasil e Japão sejam eternizados tal qual a durabilidade desse típico papel japonês.

Logo após a cerimônia a comitiva do COB visitou as instalações do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu. O Cônsul-Geral José Antonio Gomes Piras, mostrou todo o material de apoio à comunidade brasileira, que ao longo dos anos foi feito com muita dedicação e preocupação, para facilitar a vida de todos os brasileiros que residem na província.

Guimarães sugeriu a Piras a produção de um guia informativo para os turistas brasileiros que virão para as Olimpíadas em Tóquio 2020, para que eles tenham uma boa estadia no Japão e possam conhecer tudo sobre a história das 7 cidades escolhidas como sede das equipes brasileiras no Japão.

