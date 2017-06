Garoto de 12 anos morreu após ser atropelado por expresso limitado

Por volta das 6h40 de domingo (18), uma pessoa foi atropelada pelo “Ariake N.02”, um expresso limitado de Nagasu a Hakata, no cruzamento ferroviário da Linha JR de Kagoshima de Asahimachi, em Omuta (Fukuoka).

Segundo a polícia, a pessoa atropelada era um estudante do chuugakko de 12 anos, que morreu no local. Havia 10 passageiros no expresso naquele momento, mas nenhum se feriu.

O local do acidente é um cruzamento localizado a aproximadamente 1km da Estação de Omuta. Os alarmes e disjuntores do cruzamento ferroviário estavam funcionando normalmente. Segundo as investigações, o estudante estava com um patinete.

O condutor do trem falou que “avistei o garoto e acionei o freio e o alarme, mas já era tarde.”

A polícia continua investigando as circunstâncias do acidente.

Fonte: NHK News