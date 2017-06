Erro no aeroporto de Narita: 34 passageiros do exterior passaram pelo desembarque nacional

Soube-se que na noite de domingo (18), às 22h13, o Aeroporto Internacional de Narita (Chiba), recebeu o avião da companhia LCC-Low Coast Carrier Vanilla Air, vindo de Hong Kong.

Esse voo tinha 168 passageiros, os quais foram divididos em 3 ônibus para o deslocamento da aeronave até o desembarque internacional. Um deles, com 34 passageiros, foi para o desembarque nacional, por engano do motorista. Assim, os 34 entraram no Japão, sem terem passado pelo controle da Imigração.

O fato foi descoberto porque um dos passageiros falou com um funcionário do aeroporto, segundo o jornal Asahi. Assim, foi feito um aviso solicitando que os demais passageiros retornassem para os procedimentos habituais. Soube-se que 24 no total retornaram e passaram pela Imigração.

No entanto, 10 deles provavelmente já teriam deixado o aeroporto. Calcula-se que sejam 9 com cidadania japonesa e 1 americano e o aeroporto está convidando esses passageiros a fazerem o procedimento.

Erro tem preço: redução dos salários dos gestores

Em abril do ano passado ocorreu um caso idêntico, por erro do motorista de ônibus. Na ocasião, 47 passageiros vindos de Taipei (Taiwan) também foram encaminhados para o desembarque nacional.

De acordo com o jornal Asahi, o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes se manifestou dizendo aplicar uma reprimenda à administração do aeroporto. Isso significa redução de 20% nos salários do presidente do conselho e do presidente, relativos a 1 mês, segundo o jornal Sankei.

Fontes: Asahi e Sankei Foto: Apa Hotel