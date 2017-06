Duas crianças que frequentavam o mesmo jardim de infância morrem de forma repentina

Duas crianças que frequentavam o mesmo jardim de infância na cidade de Kawasaki, província de Kanagawa, morreram de forma repentina neste mês, com diferença de apenas uma semana.

Ambas foram levadas ao hospital por apresentarem sintomas parecidos aos de uma gripe e vômitos, anunciaram autoridades da cidade na noite de quarta-feira (14) em uma conferência de imprensa.

Segundo divulgou a Fuji TV, as duas crianças, um menino e uma menina, ambas de 4 anos de idade, frequentavam a mesma classe no jardim de infância particular Daishi Kindergarten em Higashimonzen.

No dia 4 de junho, a menina foi levada ao hospital para tratamento após apresentar febre alta e vômitos, mas sua condição piorou logo depois. Ela faleceu no dia 6 de junho.

Menos de 1 semana depois, no dia 12 de junho, os pais da segunda criança informaram ao jardim de infância que o filho ficaria em casa porque estava com febre alta e “sintomas que pareciam os de uma gripe”. Contudo, no início da tarde, por volta das 12h, o menino começou a ter convulsões e foi levado imediatamente ao hospital. Ele faleceu nesse mesmo dia.

Autoridades da cidade de Kawasaki acreditam que as duas mortes podem estar relacionadas a uma potencial doença contagiosa e atualmente estão realizando testes sanguíneos para determinar a causa dos óbitos. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas também está averiguando a circunstância das mortes das crianças.

“Meu coração dói muito. Eu conhecia as duas crianças muito bem”, comentou o dirigente do jardim de infância.

De acordo com a cidade, não houve anormalidades nas condições físicas das cerca de 200 outras crianças que frequentam o jardim de infância.

O estabelecimento estudantil recebeu ordem de fechamento até o dia 18 de junho, segundo o Japan Today.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK