Costco de Hamamatsu será inaugurado em setembro

O Costco, rede de hipermercados baseada em vendas no estilo americano, anunciou que acelerará a construção do primeiro Costco em Hamamatsu, para ser inaugurado no dia 1º/set.

O nome do mercado será “Hamamatsu Souko-ten” (浜松倉庫店). O posto de gasolina adjacente ao prédio do Costco será inaugurado no dia 5/ago, alguns dias antes do hipermercado.

A empresa vinha ajustando os detalhes da construção da loja com a organização regional desde novembro de 2015, quando tinha deixado claro suas intenções de construir uma nova filial na região. Segundo os responsáveis, prevê-se que o prédio seja construído até agosto.

Segundo as plantas de construção, a área da loja terá aproximadamente 10.000m². Os estacionamentos serão construídos nos arredores e no teto do prédio. Este Costco funcionará entre as 10h00 até as 20h00 todos os dias do ano.

O Costco possui mais de 730 lojas em 10 países e regiões do mundo. Há 25 lojas no Japão e conta com um rico sortimento de alimentos, roupas, eletrodomésticos, bens diversos e outros. É necessário a inscrição no sistema de membros com anuidade para utilizar a loja.

Segundo os responsáveis da empresa, há aproximadamente 100 mil membros por loja do país. Espera-se a visita de clientes de muitas regiões do Japão, e os moradores de Hamamatsu estão preocupados com o congestionamento nos meios de transporte da região.

O horário de funcionamento do posto de gasolina será entre as 7h30 até as 20h30. O posto é self-service e dispõe de uma infraestrutura suficiente para abastecer 16 automóveis simultaneamente. É necessário o uso do cartão pré-pago e do cartão de membros do Costco.

Fonte: Shizuoka Shimbun