Confira produtos que terão aumento de preço no Japão

Uma série de produtos e serviços terão aumento de preços no Japão. Confira os itens e prepare seu bolso.

Cerveja

Devido às vendas de cervejas por preços muito baratos pelos supermercados e varejistas, as tarifas sobre bebidas alcoólicas foram alteradas. Como indicado na alteração da “lei dos impostos sobre bebidas alcoólicas“, o preço de algumas cervejas de malte sofreram aumento. Algumas lojas de varejo aproveitaram o momento para elevar o preço das cervejas em 10%.

Manteiga

Outro produto que sofreu aumento foi a manteiga. Por causa do aumento do preço das matérias-primas, a Meiji e a Morinaga Nyugyo decidiram aumentar o preço do produto em ¥5.

Correios

O Correio do Japão (Nihon Yubin) também aumentou o preço da tarifa de cartões postais (“hagaki”) de ¥52 para ¥62.

Energia residencial

As 10 maiores empresas de energia elétrica (Tokyo Denryoku, Chubu Denryoku, Kansai Denryoku, etc.) e 4 das maiores empresas de gás (Tokyo Gas, Toho Gas, etc.) aumentaram o preço das tarifas do mês de Junho, como previsto no sistema de ajuste de custo de combustível.

As tarifas aumentarão em ¥20 a ¥65, dependendo da empresa. O motivo foi o aumento do preço de importação do LNG (sigla em inglês para gás natural liquefeito).

Juros de financiamentos

Além disso, 4 grandes bancos irão aumentar os juros de financiamento de casas. Estes bancos são: Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited e Resona Bank, segundo a NHK News.

Fonte: FNN News