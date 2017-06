Como manter a casa e combater o mofo na estação das chuvas

Chegou a época de usar capa de chuva, guarda-chuva e galochas. Esse período dura cerca de 1 mês e meio, trazendo muita umidade em todos os lugares, especialmente na casa. E junto vem o indesejável mofo que faz mal à saúde. Conheça as dicas das donas de casa japonesas para combater tudo isso.

Cuidados com a máquina de lavar roupa

Um dos cuidados simples é não fechar a tampa da máquina até que seu interior fique completamente seco. Mas, ainda assim, ela cria mofo e sujeira no seu interior, o que causa mau cheiro.

Há uma forma de limpeza bem simples. Primeiro, pegue com balde água aquecida a 40 até 60°C e encha a máquina. Depois, acrescente ワイドハイター (waido haitaa), um alvejante para roupas coloridas. Dependendo da capacidade da máquina muda a medida. Segundo especialistas, para cada 10 l colocar 50 cc do produto. Ou seja, se sua máquina tem capacidade para 50 l, colocar 250 cc do produto. A dica é bater por 3 minutos e deixar a máquina de molho por uma noite. Quando isso não é possível, deixar pelo menos 3 horas. Depois, colocar no modo normal de lavar: lavar, enxaguar e centrifugar. Se perceber que as sujeirinhas ainda ficam boiando na água repita a operação só com água. O ideal é fazer isso uma vez ao mês e adeus cheiro de mofo!

Há outros produtos usados para lavar a máquina. São eles: 2 a 3 medidas de alvejante de cozinha (キッチンハイター, pronuncia-se kitchen haitaa), acrescidas na água, 750 g ou um pacote de Sansokei Hyohakuzai, um agente de branqueamento à base de oxigênio (酸素系漂白剤) com a medida de 100 g para cada 10 l de água. O procedimento é o mesmo citado acima.

Há produtos específicos para lavar o tambor ou tanque da máquina: têm escrito na embalagem 洗濯槽クリーナー, lê-se sentakuso kuriinaa.

Seja qual for o produto a usar, na hora do enxágue lembre-se de colocar uma peneirinha flutuante (tem no ¥100 shop) para que ela recolha as impurezas.

Os melhores sabões para secar roupas dentro de casa

Nessa época as lojas do tipo home center e supermercados vendem varais para estender roupas lavadas dentro de casa, por causa da chuva na varanda. Para isso, é recomendável usar um sabão – em pó ou líquido – próprio para não pegar o cheiro da casa. Esse tipo de sabão é chamado de 部屋干し洗剤 (heya boshi senzai) ou 室内干し洗剤 (shitsunai boshi senzai). Apesar de ter várias marcas, aqui vai – em imagem – o ranking dos mais vendidos.

Evitar mofo nos armários

Outro produto muito vendido nesta época é a grade de madeira ou de plástico chamada de すのこ (sunoko). Ela serve para forrar o armário, a fim de que o futon e outros artigos não fiquem em contato direto com as partes inferiores ou paredes do closet. Isso porque a umidade aparece de baixo para cima. São encontrados em vários tamanhos e preços relativamente baixos, em home center, loja de móveis ou grandes supermercados. O sunoko pode ser indispensável para o seu armário.

Outros como o 除湿剤 (joshitsuzai), traduzido como agente de desumidificação, em diversos formatos, desde os de pendurar, de colocar em gavetas, calçados, armários, são indispensáveis.

Desumidificador artesanal e baratíssimo

Se você não quer gastar dinheiro com eles, há uma forma barata de se fazer em casa. Basta ter vários potinhos de vidro ou cerâmica que não usa, gaze ou folhas de papel decorativas, lacinhos e bicarbonato de sódio. Os potinhos devem estar bem secos.

Adicione a quantidade desejada de bicarbonato de sódio (重曹, pronuncia-se juuso) e tampe com um pedaço de gaze, tecido ou papel fino. Enrole uma fita e coloque um lacinho. Pronto! Seu desumidificador natural pode ir para as sapateiras, armários de cozinha e do quarto. Se quiser, pode colocar umas flores desidratadas e óleos essenciais para dar um aroma agradável.

Quando o bicarbonato de sódio endurecer, substitua-o e não o jogue fora. Reaproveite-o na cozinha para lavar panelas e pia. Esta é uma receita barata, bonita e ecológica!

Outra forma econômica é comprar carvão de bambu (¥100 shop) e colocá-los junto com um rolo de papel higiênico (novo, claro!) dentro dos armários. Os dois ajudam a absorver a umidade.

Circulação de ar: não são todos os dias de chuva. Nos poucos dias de sol, abra as portas dos closets, banheiros e deixe o ar circular. Só isso já ajuda bastante a combater a umidade.

Ar condicionado

O ar condicionado é indispensável nos dias de calor, especialmente úmidos. Por isso, mantenha-o limpo e renove o gás, se for o caso. Nesse caso, se não sabe como fazer, chame um especialista.

Desumidificador de ambiente

Esses aparelhos ajudam a combater a umidade, a qual traz bolor, mofo e ácaros. Por isso, se ainda não tem um, talvez seja o caso de adquirir, pois se não se importar com a marca, há a partir de 3,5 mil ienes. Esses aparelhos têm a capacidade de manter a umidade em um ambiente fechado em porcentagens consideradas saudáveis – entre 40% e 60%, através de um processo de condensação por resfriamento. Isso ajuda a não formar fungos e ácaros, o que ajuda as pessoas com alergia respiratória. Em japonês, pode pesquisar pela palavra-chave 除湿機 (joshitsuki).

O mofo se instalou? Remova facilmente

Banheiros, bordas das vidraças e pia de cozinha são locais onde aqueles mofos cinza escuro e rosa se instalam. Nesses casos, use álcool e alvejante. Toda vez que for usar o alvejante, lembre-se de colocar luvas para não danificar as mãos. Ainda, vai precisar de folhas de lenço de papel, uma escova de dentes de cerdas duras e panos de limpeza secos.

Seque bem o local onde está com o mofo instalado com um pano seco

Borrife álcool em spray e esfregue com a escova de dentes. Limpe o local novamente. Se o mofo ainda estiver lá, repita o processo.

Se o mofo estiver enraizado, agora use outra técnica. No local, coloque uma folha de lenço de papel e borrife (use spray) alvejante puro. Deixe por uns 5 minutos. Depois, remova o papel, esfregue com a escova e seque com um pano limpo. Em seguida, passe um spray de álcool novamente para exterminá-lo. Repita o processo se for o caso. O álcool usado é o etanol para desinfecção (消毒用エタノール, pronuncia-se shoudoku you etanooru). Pode ser adquirido nas farmácias.

Lembre-se de limpar bem os saquinhos ou o compartimento do lixo do aspirador de pó . Esse é um compartimento onde ficam instalados os fungos do mofo e bolor podem ficar lá dentro e contaminar outros lugares.

Secar as vidraças, banheiros e pias: toda vez que perceber que as vidraças estão úmidas e com água escorrendo, limpe-as com um pano seco. Mantenha os banheiros e pias secos. Isso ajuda a não formar mofo.

Existem produtos próprios para combater os fungos que provocam mofo e bolor. Um é em gel, que só de deixar no local promete não permitir o mofo e outro, em spray, é para a remoção. Esses em gel são bem recomendados pelas donas de casa do Japão. Só tome cuidado caso tenha crianças pequenas.

A próxima matéria é sobre os cuidados com o carro, cabelos, roupas e câmeras na estação chuvosa.

Se gostou das dicas e recomendações, compartilhe com seus amigos.

Fotos: Flickr, Pixabay e divulgação