Lojas de conveniência fornecerão auxílio em casos de terremotos no Japão

O governo japonês adicionou 7 grandes empresas, incluindo lojas de conveniência e supermercados, como “instituições públicas designadas” (指定公共機関 – Shitei Koukyou Kikan) para fornecer auxílio de emergência em casos de desastres naturais. Essas empresas serão inclusas nesta lista em 1º/Jul.

As empresas que serão adicionadas na lista das “instituições públicas designadas” são : Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Itoyokado, AEON, e os grupos Seven & I Holdings Co e Uny.

As “instituições públicas designadas” realizam auxílio de emergência como transporte de suprimentos de emergência e restauração da infraestrutura de salvação e outros conforme as necessidades do país em desastres naturais, e são designadas mediante a lei básica para medidas de desastres.

Com a adição dessas 7 empresas, o número de “instituições públicas designadas” aumentou para 83 organizações. Dentre elas, várias empresas de energia, gás, comunicação e transportes também estão inclusas na lista.

Essas novas empresas adicionadas às “instituições públicas designadas” já estão realizando acordos de fornecimento estacionamento, entrega e transporte de recursos em casos de desastres naturais com algumas províncias e municípios.

Em relação à essas novas empresas designadas, Jun Matsumoto, Ministro para a Gestão de Desastres, que atualmente é responsável pelo fornecimento rápido e eficaz de suprimentos de emergência para as áreas afetadas, disse: “Desejamos implementar constantemente sistemas de cooperação com diversas empresas privadas.”

Fonte: NHK News