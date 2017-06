Bebê panda recém-nascido está saudável e amamentando

Nesta segunda-feira, uma panda gigante deu à luz a um bebê no Zoológico de Ueno (Tóquio). Nesta quarta-feira (14), o zoológico abriu uma coletiva de imprensa e realizou o primeiro exame de saúde do bebê da panda “Shin Shin” (11). Os responsáveis afirmaram que o bebê está saudável.

O bebê possui 14.3 centímetros de altura e pesa 147g, um tamanho normal para os pandas recém-nascidos. Embora os responsáveis não tenham conseguido determinar o sexo do bebê, eles confirmaram que o bebê está amamentando normalmente.

Durante a desinfecção do umbigo e as medições do bebê, ele grunhia fortemente, indicando que está saudável. Além disso, o bebê excretou fezes amarelas, que, segundo especialistas chineses, indica que está sendo amamentado.

Após o nascimento do bebê, a mãe não havia bebido nem comido nada para cuidar de seu filho. Devido a isso, os responsáveis deram água com frutose da uva diluída duas vezes para a “Shin Shin” na terça-feira (13).

