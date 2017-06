Aumentam os casos de contrabando de ouro no Japão

Após um aumento no imposto sobre o consumo em 2014 ter levado a uma onda de casos de contrabando de ouro no Japão, oficiais da alfândega estão intensificando suas buscas por contrabandistas.

No entanto, com os preços do ouro se mantendo a níveis altos, reverter a tendência parece não ser um trabalho fácil para as autoridades.

O aumento do imposto sobre consumo em 2014 serviu como incentivo para aqueles que procuravam fazer dinheiro fácil ao contrabandear ouro para o Japão, na tentativa de escapar dos impostos que deveriam ser aplicados.

Em duas situações um total de 236kg de ouro contrabandeado foram apreendidos

No final de maio, 206kg de barras de ouro, com valor estimado de 1 bilhão de ienes ($9.06 milhões), foram apreendidos de um barco na província de Saga, sudoeste do Japão, no maior caso de importação ilegal de ouro no país.

Cinco mulheres foram presas no início deste mês por terem contrabandeado cerca de 30kg de ouro, no valor de 130 milhões de ienes, em um voo da Coreia do Sul para o Japão em dezembro de 2016.

A posse de ouro, em si, não é ilegal, o que os funcionários alfandegários acreditam diminuir a barreira psicológica de contrabandear o metal precioso.

No Japão, o imposto sobre consumo, atualmente a 8%, é recolhido sobre o ouro quando importado. Mas os criminosos tentam escapar do imposto e vender o metal precioso contrabandeado a lojas que irão comprá-lo a um preço que inclui o encargo.

Incerteza política e econômica

A média do número de casos de contrabando de ouro foi de 9 por ano ao longo de 9 anos até junho de 2014.

O número então aumentou para 177 no período de 1 ano até junho de 2015 e pulou para um recorde de 294 por ano, de acordo com dados do Ministério das Finanças. O Japão implementou um aumento de imposto sobre consumo de 3 pontos percentuais em abril de 2014.

O ouro foi contrabandeado principalmente de Hong Kong e da Coreia do Sul, com pessoas trazendo o metal precioso nas roupas ou ocultando como souvenir.

O preço médio de venda de ouro no Japão em 2016 foi de 4.396 ienes por grama, bem mais alto que o valor de 2.287 ienes de uma década atrás, mostraram dados da Tanaka Kikinzoku Kogyo KK.

A demanda por ouro totalizou cerca de 4.309 toneladas em 2016, alta de 2 por cento em comparação ao ano anterior, disse o Conselho Mundial de Ouro, visto que o investimento aumentou em meio à incerteza política e econômica.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image