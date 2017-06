Anúncio de entrada na estação chuvosa (tsuyu), de Shikoku a Kanto

Com uma grande massa de nuvens da estação chuvosa sobre o Japão, toda a região oeste já amanheceu com chuvas. Em Kyushu e Shikoku há locais onde pode chover muito forte.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão já havia anunciado que a região Kyushu entrou na estação chuvosa na terça-feira (6). A parte sul entrou com 6 dias de atraso em relação ao ano anterior, enquanto a norte, com atraso de 1 dia.

Tsuyu: vasta área de Shikoku a Kanto

E nesta manhã de quarta-feira (7), a AMJ anunciou que uma vasta região também entrou no período das monções. São elas: Shikoku, Chugoku, Kinki, Tokai e Kanto Koshin. Tokai e Kanto Koshin entraram na estação chuvosa com 1 dia de antecedência em relação ao ano anterior.

As nuvens da estação chuvosa se estendem por uma vasta área, incluindo as de Kansai, Tokai e Kanto, abrindo um intervalo de sol no sábado (10). No entanto, no domingo (11), há possibilidade de chuvas intensas em uma vasta área do país, de Tokai a Kyushu.

Quanto tempo dura a estação chuvosa (tsuyu)

A estação chuvosa, também conhecida como o período das monções, é marcada por chuva, umidade e calor durante o dia. É um período de transição da primavera para o verão, com dias marcados por poucos raios solares.

O Japão, segundo a AMJ, costuma entrar nesse período das monções por volta de 8 de junho e encerra-se por volta de 21 de julho, exceto para a ilha Amami e arquipélago de Okinawa, que entram em maio. Portanto, esse período tem duração de quase 1 mês e meio.

O período médio é pautado pela estatística colhida desde 1.951 e a proporção média do índice pluvial difere de ano para ano, variando de 55% a mais de 100%. Esses percentuais indicam quantos dias de chuva durante 1 semana, além do volume pluvial.

Fonte: AMJ Foto: NetAnet