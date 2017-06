Algumas “batatas chips” voltarão a ser vendidas neste mês

A Calbee anunciou que voltará a vender a batata chips “Pizza Potato”, que teve suas vendas canceladas devido à escassez de batata. O salgadinho voltará às prateleiras a partir do dia 19 deste mês no Norte e Leste do Japão, enquanto no Oeste e Sul do Japão o produto reaparecerá um pouco depois, a partir de 26 deste mês.

Como foi iniciada a coleta de batatas em algumas províncias do Japão, e há previsão de coleta suficiente para suprir determinada demanda do mercado, a empresa decidiu recomeçar as vendas de alguns de seus produtos. Junto ao “Pizza Potato”, também voltarão a ser vendidos as batatas “Kata-age Potato Black Pepper” e “Potato Chips Shiawase Butter”.

No verão do ano passado, houve a quebra da safra de batatas em Hokkaido por causa dos danos causados pelos tufões. Como ficou difícil produzir a média anual, as empresas anunciaram o cancelamento das vendas/produção de alguns produtos.

Segundo a Calbee, nestes últimos dois meses, a empresa registrou mais de 1.000 consultas de clientes. A empresa afirmou que tentará ao máximo começar a revender as “batatas chips” quanto mais rápido o possível.

