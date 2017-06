6 anos depois do tsunami: barco pesqueiro é encontrado no outro extremo do Japão

O Grande Terremoto ao Leste do Japão, com tsunami, foi devastador, em março de 2.011. Além das milhares de vidas ceifadas, casas e embarcações foram levadas.

Muitos pescadores tiveram que encomendar novas embarcações para reconstruir suas vidas profissionais e voltar ao cotidiano normal.

Na quarta-feira (28) pela manhã, a Força de Autodefesa Marítima do Japão encontrou uma embarcação boiando nas águas de Okinawa. O local exato foi a 8km da ilha Kudaka, no lado nordeste. A embarcação tem cerca de 6 metros de comprimento e estava virada, segundo informações do noticiário da NHK.

A informação foi repassada para a Guarda Costeira, a qual tratou de identificar o proprietário do barco, através do código de registro pintado no casco da embarcação.

Tsunami levou embora o barco pesqueiro de Iwate

Descobriu-se, então, que o barco pertence a um pescador, membro da Cooperativa de Pesca da Baía de Hirota, em Rikuzentakata (Iwate). A informação é de que o proprietário já tinha dado o barco como perdido, já que depois do tsunami ter levado não o encontrou mais. Assim, soube-se que o barco ficou à deriva durante mais de 6 anos nas águas do Oceano Pacífico, indo parar em outro extremo do Japão.

O presidente da cooperativa teria dito para a Guarda Costeira que se a embarcação tivesse sido encontrada antes, o dono teria feito reforma para reutilizá-la. No entanto, tendo dada como perdida, ele construiu uma nova. Assim, prefere o desmanche e descarte do barco em Okinawa.

Fonte e foto: NHK