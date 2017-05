(Vídeo) Polícia persegue e prende bandido dentro de estação

Por volta das 17h30 da terça-feira (23), houve uma perseguição policial na cidade de Sapporo (Hokkaido). Uma predestre que passava pelo local filmou desde o momento que o bandido fugia do policial e atravessava a rua até quando foi preso pelo próprio policial que o perseguia.

Após o bandido ter atravessado a rua, ele desceu uma escada que ligava com a estação de metrô. O policial desceu as escadas logo depois do bandido. Após alguns segundos de perseguição na estação de metrô, o policial alcançou o bandido, e o apreendeu, segurando-o no chão.

Shunsuke Takeda foi preso no local pela suspeita de tentativa de roubo.

Cerca de 10 minutos antes da perseguição, Takeda teria entrado em uma joalheria do bairro de Chuo, na cidade de Sapporo, e ameaçou um funcionário da loja com uma faca. Nesse momento, Takeda teria falado em inglês: “Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dê-me dinheiro japonês”.

Contudo, ninguém se machucou e Takeda não levou nada da loja. Segundo as investigações policiais, Takeda permanece em silêncio.

Fonte: ANN News