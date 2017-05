“Verão precoce” aquece o mercado de sorvetes no Japão

Com dias atingindo temperaturas de mais de 25º graus Celsius vindo mais cedo a cada ano, a competição nas vendas entre as fabricantes de sorvetes também estão aquecidas, expandindo o mercado de sorvetes com maneiras inovadoras para desfrutar o deleite gelado de verão.

A tendência em direção ao verão precoce expandiu o mercado de sorvetes e de outras sobremesas geladas, com a Associação de Sorvetes do Japão reportando que o mercado cresceu 30% nos últimos 10 anos e seu valor é de aproximadamente ¥465 bilhões.

Neste ano, o primeiro dia em que uma temperatura de 25ºC chegou à Tóquio foi em 16 de abril, 11 dias antes da média, dando início à competição entre as fabricantes para ver quem oferece a melhor cura doce para o calor.

Um parceiro do verão vem sendo a loja de conveniência FamilyMart, com o início das vendas de seus drinks gelados “Frappe” após o feriado de Golden Week. Contudo, neste ano, a empresa começou as vendas no dia 23 de abril, 3 semanas à frente do cronograma atual.

A novidade de derreter drinks congelados antes de degustá-los está sendo popular entre as mulheres. Já a MiniStop está tentando atrair clientes de meia idade e idosos ao aumentar sua linha de sobremesas geladas inspiradas em doces japoneses.

Outras fabricantes tomaram rotas diferentes, como a gigante Haagen-Dasz com sua “Haggen-Dasz Bakery” temporária no Maison Kayser Cafe em Chiyoda (Tóquio) onde 14 itens diferentes da Haagen-Dasz, incluindo um croissant recheado com sorvete de baunilha, serão vendidos até o dia 9.

A Associação de Sorvetes do Japão, designou o dia 9 de maio como o “Dia do Sorvete”, e promoverá campanhas em todo o país.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image