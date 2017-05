Vendas canceladas do salgadinho “Karl” em algumas regiões

A Meiji anunciou que as vendas da salgadinho tipo snack “Karl” serão canceladas nas regiões do Leste do Japão. Mais especificamente, a empresa anunciou que a produção de 4 dos 5 locais de produção mais importantes irão ser encerradas. Toda a produção será reduzida à fábrica de Matsuyama, da filial “Shikoku Meiji”, e os produtos “Karl” serão limitados ao oeste do Japão a partir de agosto deste ano.

A linha de produção se limitará aos sabores de “Chizu aji” (queijo) e “Usu aji” (estilo japonês), e os sabores “Kare Aji” (curry japonês), “Otona no Zeitaku Karl” (sabores especiais) e “Kotsubu Karl” (pedaços pequenos) terão produção cancelada.

O “Karl” é uma marca de salgadinhos que existe há mais de 50 anos. O “Velho Karl” utilizado nas propagandas e comerciais da tv também possui uma grande popularidade.

Contudo, as batatas chips do formato tradicional começaram a crescer no mercado e salgadinhos com formatos diferentes começaram a enfrentar dificuldades. Em sua idade de ouro, nos anos 90, a “Karl” conquistava até ¥19 bilhões em vendas, entretanto, atualmente dificilmente passa dos 6 bilhões. A Meiji levou em conta a eficiência de produção e distribuição e resolveu limitar o produto apenas para o oeste do Japão.

A Meiji também resolveu cancelar a produção e venda da batata chips “Pick Up”.

