Unha foi encontrada em “Salada Chicken”; Lawson fará recall de 5000 unidades

Segundo o Lawson, no dia 18 deste mês, uma mulher reportou à empresa que havia algo parecido com uma unha dentro do “Lawson Select Salada Chiken (Herb)” que a cliente havia comprado em uma loja de Aomori.

De acordo com a empresa, o objeto estranho era material sólido branco, mas a empresa está investigando se realmente era uma unha ou apenas um pedaço de frango.

Não houve outras informações sobre casos parecidos, e a mulher que reportou o caso passa bem.

O Lawson anunciou que pretende realizar o recall voluntário de aproximadamente 5.000 unidades fabricadas no mesmo processo. As pessoas que compraram os objetos sujeitos à recall podem reembolsar o produto nas lojas.

Fonte: ANN News