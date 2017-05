Todos os passageiros do avião das Forças de Autodefesa foram resgatados

Na tarde de segunda-feira (15), uma aeronave de reconhecimento LR2 das Forças de Autodefesa do Japão (Jieietai) sumiu dos radares. A aeronave decolou do Aeroporto de Okadama em Sapporo (Hokkaido) e iria pousar no Aeroporto de Hakodate. Contudo, o avião sumiu dos radares em uma área a 30km oeste do Aeroporto de Hakodate.

A aeronave estava transportando um paciente de emergência a pedido do governador de Hokkaido. Havia 4 pessoas dentro da aeronave, 2 pilotos e 2 passageiros.

Uma equipe de aproximadamente 1700 oficiais da Jieitai e policiais estavam investigando áreas montanhosas próximas a um rio da cidade de Hokuto, onde a aeronave sumiu do radar.

Por volta das 10h40 de terça-feira (16), a equipe de buscas encontrou destroços da aeronave próximo ao Rio de Toda e o Ministério da Defesa confirmou que os destroços espalhados no local eram da aeronave de reconhecimento desaparecida. Segundo a polícia, em uma vasta área próxima, árvores estavam destruídas e derrubadas.

De acordo com o Ministério de Defesa, a equipe de resgate encontrou dois dos passageiros por volta das 12h40. Cerca de uma hora depois, os outros dois desaparecidos foram encontrados. Informações adicionais não foram publicadas.

Helicópteros também encontraram destroços e outros

Segundo o Ministério de Defesa, por volta das 11h06 de terça-feira (16), um helicóptero da Jieitai encontrou uma aeronave caída em uma área próxima à Montanha de Hakamagoshi.

Fonte: NHK News

