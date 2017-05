Restaurante da Legoland foi fechado por pouco movimento no parque

O Maker’s Pier, um complexo comercial localizado em uma área adjacente ao parque temático “Legoland Japan” (Minato-ku, Nagoya-shi) aberto em Março, aparentemente está enfrentando problemas nas vendas. Um restaurante da área foi fechado devido a vendas abaixo do esperado.

Segundo a empresa gestora, o número de visitantes esperados foi extremamente abaixo da média.

Atualmente, a Maker’s Pier conta com aproximadamente 50 restaurantes e tendas de vendas. No local existem diversas lojas que oferecem experiências únicas para os pais e filhos se divertirem.

O restaurante que será fechado (o qual não teve o nome divulgado) servia principalmente frutos do mar e realizou um contrato de 6 anos. Contudo, será fechado logo no segundo mês de funcionamento. A empresa explica que “as vendas foram muito abaixo do esperado, com apenas 10% do que era previsto. A Legoland não reuniu a quantidade esperada de visitantes e não há nada que as lojas possam fazer.”

Atualmente a loja está negociando com a Maker’s Pier o pagamento da taxa de cancelamento por causa da quebra de contrato.

Segundo a Chukei News, outras lojas também estão analisando o fechamento por causa do movimento abaixo do esperado.

Fonte: Yomiuri Shimbun