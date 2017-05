Pico de volta tem previsão de engarrafamento no tráfego de até 45 Km

A volta para casa, depois de uns dias de visita aos parentes e familiares ou de turismo, neste feriado de Golden Week, há previsão de congestionamento no tráfego das rodovias expressas, alerta o Jartic-Centro de Informações do Tráfego das Rodovias do Japão.

Como ocorre anualmente, a sexta-feira é marcada por grandes engarrafamentos de veículos, nas rodovias expressas, sentido “nobori” (todas voltadas para o sentido Tóquio). No período da manhã desta sexta-feira foram poucos os trechos de engarrafamento nas rodovias expressas.

Previsão de até 45 Km de congestionamento

No entanto, os períodos da tarde e final de tarde há previsões de lentidão e engarrafamento no tráfego. Confira as previsões para o horário das 17h00 às 18h00:

45Km na Kan-etsu Expwy, na altura da parking area de Kosaka, na província de Saitama

45Km na Nishiseto Expwy, na altura do ponto de ônibus de Mukaihigashi, na província de Hiroshima

40Km na Tomei Expwy, altura do túnel Yamato, na província de Kanagawa

40Km na Tohoku Expwy, altura da Kazo I.C., província de Saitama

O Jartic-Centro de Informações do Tráfego das Rodovias do Japão sugere aos motoristas que evitem o horário de pico no tráfego para retornarem às suas casas.

Já para os transportes aéreos e de shinkansen a grande demanda costuma ficar para o sábado e domingo, explicou o noticiário da NHK.

Além dos apps que mostram as condições do tráfego, há outras formas para conferir (em japonês):

Fontes: NHK e Jartic Foto ilustrativa: The Page