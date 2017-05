Perigo de insolação e máximas de 30ºC em várias regiões

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), o tempo ficou ensolarado no leste e oeste do Japão e a temperatura está se elevando cada vez mais.

Até o meio-dia de segunda-feira (8), temperaturas máximas superiores a 30ºC foram registradas em algumas cidades. As temperaturas mais elevadas foram verificadas em Shingu (Wakayama), 30.2ºC, Miyasaki, 29.6ºC, Otsuki (Yamanashi), 29.5ºC, e Akiota (Hokkaido), 29.1ºC. No centro de Tóquio, a máxima foi de 26.2ºC.

Mesmo com essas temperaturas altas, não há expectativa de queda. Espera-se que a máxima ultrapasse a marca dos 30ºC em Kofu (Yamanashi) e Kumatani (Saitama), 29ºC em Kagoshima e na área metropolitana de Tóquio e 28ºC em Quioto, Yamaguchi e Kochi.

A JMA alerta sobre o perigo de insolação e, como o ar está seco, pede cuidado com o uso de fogo.

Além disso, como grandes quantidades de poeira amarela vinda da China foram verificadas no oeste do Japão nesta segunda-feira (8), a JMA também alerta sobre os perigos durante a condução de automóveis, além do acúmulo de poeira em roupas estendidas fora das residências.

