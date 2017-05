Partido Liberal Democrático propõe liberação do visto para yonsei

A sede de promoção do “Ichi Oku Sou Katsuyaku” do Partido Liberal Democrático, órgão consultivo privado do primeiro-ministro, entregou um documento sobre a liberação do visto para yonsei e outros para o Ministro do Estado para Missões Especiais Katsunobu Kato.

Diferente dos sanseis e outros como os brasileiros e peruanos com traços japoneses (Nikkei), os yonseis têm o tempo de visto no Japão limitado. Por causa disso, o documento propõe o sistema “working holiday” para permitir que os yonseis consigam trabalhar, e estudar japonês no país. O documento também pede um debate sobre o aumento do tempo de visto.

Além disso, esse documento também pede um maior aceitamento dos idosos que desejam continuar trabalhando. O documento propõe a participação de idosos nas atividades regionais e na agricultura, aumento das oportunidades de trabalho para os idosos e até o adiamento do início do recebimento da pensão pública.

O governo brevemente irá analisar as condições de implementação do “Ichi Oku Katsuyaku Plan” decidido no ano passado. Em relação a esse conteúdo apresentado pelo Partido Liberal Democrático, o governo irá analisar a viabilidade das propostas.

Veja abaixo um vídeo da reunião do Comitê Financeiro da Câmara dos Vereadores do Japão sobre a liberação do visto para yonseis. No vídeo, Mitsuko Ishii, do partido “Nihon Ishin no Kai”, comenta a importância dos yonseis na comunidade e as reações positivas do primeiro-ministro em relação a isso.

Fonte: Asahi News