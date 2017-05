Ônibus escolar perde o controle e avança em calçada deixando 8 feridos, incluindo crianças

Por volta das 8h00 de terça-feira (30), um ônibus de “sogei” de jardim de infância avançou sobre calçada de rodovia de Kayafuricho, na cidade de Yao (Osaka). O ônibus derrubou um poste com informações de trânsito.

Segundo a polícia e o corpo de bombeiros, este ônibus pertence ao “Jardim de Infância Hoshi no Hikari” de Matsuhara (Osaka). Durante o acidente, os 6 alunos que estavam no ônibus, o motorista e o educador se feriram e estão recebendo tratamento em hospital.

De acordo com os bombeiros, todos os 8 feridos sofreram apenas machucados leves. Os pedestres que estavam na calçada não se feriram.

O local do acidente era uma via dupla com boa visibilidade. A polícia está investigando o caso mais a fundo.

O local era uma rodovia com casas e lojas, afastada a 1km da estação de Yao da Kintetsu.

Fonte: NHK News