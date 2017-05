Motoqueiro dispara 4 tiros e fere um homem: conflito entre membros da yakuza?

Por volta das 18h00 de quarta-feira (10), houve uma tentativa de assassinato em uma rodovia da cidade de Matsudo (Chiba). Um motoqueiro disparou 2 tiros contra uma wagon que trafegava no sentido Kashiwa, na rodovia 6. Não satisfeito, o motoqueiro manda mais 2 balas quando o veículo reduziu a velocidade por conta do congestionamento.

Segundo a imprensa, havia vários homens nessa wagon. No entanto, o que foi atingido teve ferimentos na cabeça e no ombro. O homem, na faixa dos 40 anos, foi levado ao hospital para ser atendido e foi a instituição médica que avisou a polícia, por volta das 18h30. “Uma pessoa atingida por balas de revólver está sendo atendida aqui”, teria dito a pessoa do hospital para a polícia.

De acordo com a ANN, o episódio ocorreu em frente a Delegacia de Polícia de Matsudo. Um transeunte deu entrevista para a reportagem da ANN. “Ouvi o som de 2 disparos e logo depois, mais 2, do lado do motorista da wagon. Foi uma cena de filme”, disse.

Conflito entre membros da yakuza?

Segundo a polícia, o homem baleado se encontra em estado inconsciente. As autoridades policiais iniciaram as investigações assim que tomaram conhecimento da tentativa de assassinato. Suspeitam que possa ser resultado de conflito entre membros da yakuza. Além das provas materiais em frente a delegacia, os policiais trataram de verificar as imagens gravadas por câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso que usava capacete.

O motoqueiro que baleou o homem ainda não foi localizado. Como o crime ocorreu em uma área central, onde há também residências, o clima ficou pesado na cidade. Na internet muitas pessoas comentavam que enquanto esse motoqueiro não for preso, não se sentem tranquilas.

