Ministros japoneses querem colocar mais pressão sobre a Coreia do Norte

Fumio Kishida, Ministro das Relações Exteriores, durante uma reunião do parlamento, enfatizou a importância do apoio dos EUA, Coreia do Sul e Japão para garantir a segurança nacional em relação à Coreia do Norte, que continua com atos provocativos.

“Não há sentido em diálogos (que gerem outros diálogos). Para dialogarmos, é importante que a Coreia do Norte mostre ações e a vontade de desnuclearizar o país.”, comentou Kishida.

Além disso, Kishida também criticou o novo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, por ter mostrado uma postura pacífica contra a Coreia do Norte.

“É importante que a comunidade internacional esteja unida e coloque mais pressão (sobre a Coreia do Norte) e, começando pelas Nações Unidas, os países envolvidos estão ligados e estruturados. Desejo que o novo governo da Coreia do Sul entenda isso e continue nos ajudando a lidar com a Coreia do Norte”, argumentou o ministro, referindo-se a Moon Jae-in.

Além disso, a Ministra da Defesa Tomomi Inada também concordou em aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte.

“Para lidar com os mísseis e bombas nucleares da Coreia do Norte, que atingiram um novo nível de ameaça, é importante que o apoio com a Coreia do Sul no âmbito de segurança nacional se intensifique. Com base no acordo de proteção e compartilhamento de dados sigilosos de segurança nacional, o GSOMIA, que está em vigor desde novembro do ano passado, é extremamente importante que a troca de informações seja rápida e harmoniosa. Eu sei que a Coreia do Sul entende a importância disso”, declarou Inada.

Fonte: NHK News Imagem: Huffington Post