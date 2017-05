Javali foi capturado após ter atacado um homem

Por volta das 5h20 desta sexta-feira (26), em uma rua da cidade de Nagano, um homem de 60 anos estava caminhando quando foi atacado por um javali.

Segundo a polícia, o javali investiu contra o homem e perfurou as coxas do mesmo com suas presas. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

Após isso, o javali fugiu do local e perambulou pela cidade. Houve relatos de testemunhas que viram o javali andando na cidade, passando perto de escolas de ensino fundamental e bancos. Em uma rua afastada a aproximadamente 1.5km do local onde o homem foi atacado, policiais avistaram o animal e tentaram capturá-lo. Contudo, o animal conseguiu escapar.

Depois disso, o javali correu até um complexo habitacional, onde ficou preso entre uma cerca e o prédio do complexo. Após quase quatro horas, o animal foi anestesiado e capturado por volta das 10h00.

O javali era uma fêmea de aproximadamente 1.2m de comprimento. A cidade está estudando se irá soltá-lo na floresta ou realizar outras medidas.

Segundo a província, o javali vivia em uma montanha a oeste da cidade e estava andando ao longo de um rio, onde poderia encontrar alimento, e acabou se perdendo no caminho, entrando na área urbana da cidade.

Como o caso aconteceu no horário em que as pessoas estavam se deslocando para o trabalho e outros, a cidade ficou tumultuada.

Fonte: NHK News Imagem: Asahi News