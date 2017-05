Japão vai melhorar suas capacidades para interceptar mísseis balísticos

A Ministra da Defesa do Japão, Tomomi Inada, disse que o governo tentará melhorar sua habilidade em interceptar mísseis balísticos.

Inada falou em uma sessão do comitê após o lançamento de míssil da Coreia do Norte no domingo.

Acredita-se que o míssil tenha sido disparado de um ângulo vertical mais alto em uma trajetória “lofted”, o que pode tornar a interceptação mais difícil.

Inada disse que a introdução de novos sistemas de mísseis antibalísticos no Japão provavelmente ajudarão a melhorar as capacidades de interceptação e que o governo vem conduzindo pesquisas sobre futuros métodos para pôr obstáculos aos mísseis, incluindo novos sistemas de defesa como o “Aegis Ashore”, uma versão com base em terra dos avançados sistemas de radar Aegis usados em navios.

A ministra tocou na proposta feita pelo Partido Liberal Democrata que o governo considere garantir permissão para que as Forças de Autodefesa ataquem bases inimigas.

Inada disse que a Coreia do Norte está melhorando suas capacidades militares rapidamente e que o governo precisa levar a proposta a sério, alavancar a dissuasão através da aliança EUA-Japão e considerar várias opções para proteger as vidas e a propriedades das pessoas.

Fonte e imagem: NHK