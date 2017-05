Japão quer mais auxílio para turistas estrangeiros

No ano passado, houve um número recorde de turistas estrangeiros no Japão: 24 milhões em apenas um ano. Contudo, o governo visa aumentar esse número para 40 milhões de turistas em 2020, ano em que as Olimpíadas e Paralimpíadas serão sediadas em Tóquio.

Para suprir a necessidade de mão-de-obra, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo aumentará em 50% a quantidade de funcionários do Departamento de Turismo. O Ministério pretende adicionar um total 150 funcionários até as Olimpíadas. Inicialmente, serão adicionados aproximadamente 50 funcionários até este verão e o restante conforme o passar dos anos.

Entretanto, como a quantidade de funcionários de cada ministério é limitada, no início membros de outros departamentos serão transferidos para o Departamento de Turismo.

Especificamente, o governo irá posicionar os funcionários em seções que estão com previsão de aumento dos negócios como a “Divisão de Estratégica do Turismo”, principal seção responsável pelas medidas de turismo, “Divisão Industrial do Turismo”, responsável pelas atividades relacionadas a hospedagem, e “Divisão dos Recursos para o Turismo”, responsável pelo marketing, e outros.

No próximo ano fiscal, o Ministério pedirá o aumento dos funcionários fixos do Departamento do Turismo para o Gabinete no próximo ano fiscal.

