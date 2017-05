Japão: Princesa Mako irá se casar

Mako de Akishino, filha mais velha do príncipe Fumihito, irá se casar com um colega de classe da época de universidade. Segundo os responsáveis, o parceiro será Kei Komuro (25), residente em Yokohama, funcionário de escritório de advocacia, colega de classe da princesa quando ela frequentava a Universidade Cristã Internacional (ICU). A data ainda não foi definida, mas se espera que o casamento ocorrerá no ano que vem.

Komuro estudou em uma escola internacional até o ensino médio, e em sua época de faculdade, participou da campanha turística “Príncipe dos Mares de Shonankou” em 2010, organizado pela associação de turismo da cidade de Fujizawa, em Kanagawa.

A princesa Mako (25), nascida em 1991, após ter se formado, realizou um intercâmbio internacional na Inglaterra e aprendeu museologia. Depois de ter voltado para o Japão, trabalhou como presidente honorária da Associação de Tênis do Japão enquanto realizava as atividades imperiais como visitar outros países. Desde o ano passado, Mako também trabalha cerca de 3 dias por semana em uma instalação de Maronouchi (Tóquio) como pesquisadora do Museu da Universidade de Tóquio.

A relação entre ambos começou há aproximadamente 5 anos, quando se conheceram em uma reunião para troca de experiências internacionais em um restaurante de Shibuya (Tóquio). Recentemente, eles estava se encontrado várias vezes por mês na área metropolitana de Tóquio e nas cidades vizinhas.

Mako já havia apresentado Komura para seu pai, o príncipe Fumihito, que aprovou a união de ambos. Segundo a Agência da Casa Imperial, o fato já foi noticiado aos imperadores.

O casamento de membros imperiais necessitam da aprovação do Conselho da Casa Imperial consoante as leis imperiais. Contudo, no caso de mulheres que se afastam da família imperial, esses procedimentos não são necessários, e uma simples cerimônia real de trocas de presentes e outros irá validar o casamento.

Fonte: NHK News