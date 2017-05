(Hyogo) Grave acidente entre ônibus escolar e carro deixou 1 morto e muitos feridos

Por volta das 14h40 de segunda-feira (15), na estrada da prefeitura de Kita-ku Yamada-cho (cidade de Kobe, em Hyogo), um ônibus turístico com 55 passageiros, incluindo alunos do jardim de infância, que estava retornando de uma excursão escolar e um carro do tipo “one box” colidiram de frente.

Neste acidente, Kasumi Tsukahara (41), que estava sentado no banco traseiro do carro morreu e seu pai, que estava dirigindo o carro, mais dois outros passageiros tiveram ferimentos graves. Fora isso, 4 professores e funcionários que estavam no ônibus feriram-se levemente. Os alunos do jardim de infância não se feriram.

Segundo as investigações policiais, o ônibus estava retornando de uma excursão em um zoológico. O ônibus turístico foi alugado por um jardim de infância da cidade de Ono (Hyogo).

A polícia suspeita que o ônibus escolar invadiu a pista contrária momentos antes do acidente.

Fonte: MBS Imagens: ANN News e Sankei News